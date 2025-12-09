В стенах Государственной думы стартовала ежегодная акция «Ёлка желаний», ставшая уже традиционной. Народные избранники, которые примерили на себя роли добрых волшебников, сняли с ёлки шарики с желаниями детей и рассказали о чудесах, которы случаются в преддверии праздника. Одним из таких случаев поделилась депутат Яна Лантратова.

Лантратова рассказала о желании дочери бойца СВО, которое сбылось в Новый Год. Видео © Life.ru

Парламентарий вспомнила о прошлогоднем желании девочки Жени из Челябинска, чей папа является участником СВО. Девочка написала Деду Морозу, что хорошо себя вела в этом году, однако вместо традиционных запросов современных школьников вроде айфонов и компьютеров, она попросила встречу с папой.

«Пожалуйста, верни мне папу домой», — писала девочка.

Лантратова призналась, что ей казалось невозможным исполнение этого желания, однако всё изменилось 31 декабря в 23:45, когда папа Жени приехал к ней домой.

«Это такое чудо удивительное, которое навсегда осталось в моём сердце», — рассказала депутат.

Акция «Ёлка желаний» проводится в Госдуме ежегодно перед Новым годом. Её цель — исполнить мечты детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сирот и детей с ограниченными возможностями. Каждый депутат получает письмо от ребёнка с описанием своей мечты, и задача депутата — сделать всё возможное, чтобы эта мечта сбылась.