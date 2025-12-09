«Для меня их даже очень много»: Автоюрист назвал самый бесполезный дорожный знак

Через год российские дороги могут столкнуться с проблемой визуального перегруза из-за избытка дорожных знаков, считает автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов. Его эксклюзивный комментарий для Life.ru прозвучал на фоне новостей о введении с 1 января 2026 года более 60 новых дорожных знаков и табличек по обновлённому ГОСТ.

Через год уже может стать слишком много дорожных знаков. И сейчас у нас есть уже маленькие светофоры зачем-то. Поэтому всё что угодно может быть. Дмитрий Славнов Автоэксперт, автоюрист

Эксперт отметил, что сегодня водители сталкиваются с дублированием информации. В качестве примера он привёл знаки «Остановка запрещена, работает эвакуатор», которые в Москве размещаются практически на каждом въезде.

Славнов отдельно отметил дублирование с синей разметкой знаков за платную парковку. По его мнению, подобная мера временно оправдана, так как в российских климатических условиях разметка может быть не видна из-за снега или износа. Однако в долгосрочной перспективе специалист видит решение в цифровизации.

«Дублирование знаками пока хотя бы на несколько лет, к примеру, на пять лет, необходимо оставить. А потом уже, может быть, все перейдём в навигаторы, в телефоны, когда будем подъезжать и смотреть, оплачивает парковку через телефон или не оплачивает. Он нам автоматически будет показывать, где мы находимся и платная здесь парковка или нет. Поэтому здесь сложно предсказать, что будет через 3–5 лет, а вот через 10 — тем более. Но слишком много знаков дорожных уже сейчас, а что будет через год, страшно представить», — пояснил собеседник Life.ru.

Автоюрист выступил с радикальным предложением по упрощению системы. Он считает, что знак «Остановка запрещена, работает эвакуатор» можно повсеместно убирать. Вместо этого следует закрепить правило по умолчанию: «Стоять нигде нельзя. Останавливаться можно только там, где есть парковка или разметка, позволяющая останавливаться».

«Мне всех знаков хватает, никаких ещё новых точно не надо. Для меня их даже очень много. Если вы ездите по правилам, то всего хватает и всё нормально. А если вы нарушаете, то, конечно, любые знаки будете придумывать», — заключил Славнов.

Эти заявления прозвучали в контексте готовящихся масштабных изменений. Как сообщила юрист Елена Браун, новые знаки, соответствующие ГОСТ Р 52290-2024, уже апробированы в Москве и с 2026 года станут обязательными по всей России. Реформа направлена на адаптацию к современным видам транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, и на повышение безопасности пешеходов. Среди нововведений — уточняющие пиктограммы для знака «Платная парковка» (например, «оплата через приложение»), которые будут считаться отдельными графическими символами.