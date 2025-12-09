Суд запретил искать на работу «одиноких молодых девушек»

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал медицинскую клинику ООО «ОЗ Мед» на 20 тысяч рублей за размещение вакансий с дискриминационными условиями. Как сообщила руководитель пресс-службы судов города Дарья Лебедева, причиной стало наличие в объявлениях требований к семейному положению, возрасту, полу и внешности, что противоречит закону.

В частности, в объявлениях содержались требования, касающиеся семейного положения (например, «одинокая девушка/женщина»), возрастных ограничений (например, «возраст 45 лет»), а также гендерной принадлежности («женский пол») и внешних данных («приятная внешность»).

«Таким образом, в информации о свободном рабочем месте и вакантной должности установлено ограничение дискриминационного характера к соискателям в зависимости от семейного положения, пола и возраста, не связанные с деловыми качествами работника», — говорится в сообщении Лебедевой.

Судебное решение установило, что выдвинутые условия носят дискриминационный характер, не связаны с профессиональными компетенциями кандидата и противоречат нормам Федерального закона «О занятости населения в РФ». Вследствие этого медицинское учреждение было признано виновным по двум административным делам, с назначением штрафа в размере 10 000 рублей за каждое установленное нарушение.

А ранее в Москве суд запретил размещение объявлений о трудоустройстве, в которых работодатели указывали предпочтение или обязательность гражданства Узбекистана и Киргизии. Информация на нескольких интернет-страницах была признана незаконной и запрещена к распространению. Указанные в иске адреса в настоящее время недоступны.