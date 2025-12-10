Конец эпохи посредников. Как цифровые платформы защитили производителей и снизили цены Оглавление Шансы один к миллиону Туз в рукаве В выигрыше остаются все Раньше для локального бренда попасть на полки крупных торговых сетей было сложно. Товар проходил через длинную цепочку посредников — дистрибьюторов, оптовиков, розницу. Каждый добавлял свою наценку. В результате конечная цена оказывалась в разы выше себестоимости. 10 декабря, 09:00 С помощью цифровых платформ локальным брендам стало легче попасть на полки сетей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Шансы один к миллиону

По данным Роспатента, на сегодняшний день в России действуют 777,5 тыс. товарных знаков, поданных по национальной процедуре, и ещё более 230 тыс. — по международной. Итого свыше одного миллиона брендов, и каждый борется за внимание покупателя.

Чтобы выйти в сеть крупного ретейлера, сперва производителю нужно убедиться, что его товар соответствует требованиям магазина. Причём у каждого они свои: начиная с количества единиц в упаковке, заканчивая её дизайном. Без соответствия внутренними стандартам даже качественные и востребованные продукты могут не пройти первичный отбор представителей торговых сетей.

Следующий этап — презентация и коммерческое предложение. Торговые сети часто относятся с недоверием к новым или малоизвестным брендам. Без хорошей рекламы шансы попасть в закупку невелики. Но где взять бюджеты на телевидение, наружку и блогеров небольшому производителю? Вопрос остаётся открытым.

Малому бизнесу сложно конкурировать с крупными игроками, соответствовать единым требованиям по объёму поставок и выдерживать длительные отсрочки платежей. Чтобы попасть на полку федеральной сети, нужно потратить много времени, сил и денежных вложений, при этом успех не гарантирован.

Казалось бы, выход — работать через дистрибьютора. Он возьмёт на себя выход в торговую сеть за определённый процент от продаж. Но в этом случае и объёмы поставок, и конечная цена товара станут предметом чужих переговоров, но никак не самого производителя.

Некоторые предприниматели идут по иному пути: открывают в своём регионе торговую точку или несколько, запускают собственный интернет-магазин. Это даёт ощущение независимости, но добавляет новых забот — аренда, дополнительные сотрудники, логистика и десятки статей расходов, которые неокрепшему бизнесу сложно потянуть.

Туз в рукаве

Цифровые платформы стали тем самым тузом в рукаве малого и среднего бизнеса. Они уравняли шансы в игре, где у небольших компаний изначально была слабая позиция. Производителям больше не нужно обивать пороги торговых сетей в надежде, что однажды фортуна улыбнётся. Достаточно добавить свой товар на онлайн-витрину маркетплейса.

Более миллиона предпринимателей по всей стране уже реализуют свои товары через такие площадки. При этом каждый из них получает не только прямой доступ к аудитории, но и полноценную инфраструктуру для развития и масштабирования своего бизнеса — с аналитикой и готовыми решениями для продвижения.

Сегодня цифровые платформы — основная точка контакта малого бизнеса с рынком. Это подтверждают данные исследования Центра социального проектирования «Платформа»: 91% тех, кто занимается торговлей, использует онлайн-площадки в качестве основного канала продаж. А вот на вопрос «почему ваш бизнес не представлен в торговых сетях» почти треть респондентов ответила, что предпочитает управлять продажами напрямую, без посредников.

Главное преимущество маркетплейсов, по мнению предпринимателей, — это новые рынки сбыта. 61% респондентов переходит на онлайн-торговлю, чтобы увеличить объёмы продаж, 56% — чтобы расширить географию, 33% — чтобы повысить узнаваемость бренда.

Благодаря цифровым платформам в России появился совершенно новый тип предпринимателя — «платформенный». Он не привязан к конкретной локации, вывеске или нише. Он работает с «цифрой», тестирует новые идеи и выходит за пределы своего региона.

В выигрыше остаются все

Переход к прямой модели взаимодействия между производителем и покупателем — одно из ключевых преимуществ платформенной экономики. Когда роль посредников снижается, производитель получает больше контроля над своим товаром и выручкой. Это выгодно и потребителю: наценка сокращается, а значит, стоимость изделия будет более демократичной.

К тому же благодаря маркетплейсам жители даже самых отдалённых районов получают доступ к разнообразию товаров, которых просто нет в местных магазинах. Как следствие, в регионах снижается миграционный отток, растут налоговые поступления и улучшается инфраструктура.

Следующий шаг — развитие отечественного производства. В ответ на запрос предпринимателей, сталкивающихся с нехваткой производственных мощностей, оборудования и возможностей для масштабирования, РВБ (Объединённая компания Wildberries & Russ) уже начала развитие креативно-производственных кластеров. В зависимости от формата кластера резидентам будут доступны инфраструктурные территории с полным набором инструментов для запуска собственного производства и развития бизнеса.

Эпоха, когда судьба бренда решалась за закрытыми дверями крупного ретейлера, ушла. Сегодня производитель сам диктует правила игры: планирует производство под реальный спрос, управляет ценой и получает обратную связь от покупателя напрямую — через статистику заказов и отзывы. И в этой новой реальности цифровые платформы стали для малого бизнеса не очередным посредником, а главным партнёром и союзником.

Авторы Валерия Мишина