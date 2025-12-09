Глава государства Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца проводит торжественную церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» героям России. На мероприятие пригласили более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Путин в Кремле вручает Героям России медали «Золотая Звезда». Видео © Кремль

Среди почетных гостей — герои Советского Союза, герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия и лица, удостоившиеся трёх и более орденов Мужества. В этот день чествуются настоящие герои, чьё служение Родине заслуживает глубокой благодарности и уважения.

Традиция чествования Героев Отечества была возобновлена указом президента России в 2013 году. Этот праздник восстанавливает старые традиции Российской империи, отмечавшиеся с 1769 по 1917 годы. Возрождение традиции подчеркивает значимость деяний предшественников и современников, показывающих пример самоотверженности и верности отечеству.

День Героев Отечества был установлен Федеральным законом в 2007 году. Памятная дата приурочена к учреждению ордена Святого Георгия Победоносца — высшей военной награды, введённой Екатериной II в 1769 году, которой награждали офицеров и генералов за особую отвагу в боях. В современности в этот день чествуют Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, подчёркивая их вклад в защиту Родины.