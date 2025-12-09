Всем, у кого есть карта: ЦБ привяжет ваш ИНН к счёту. Кого это затронет? ЦБ пообещал ввести обязательную привязку ИНН к каждому банковскому счету. Это необходимо для запуска платформы «Антидроп» и борьбы с финансовыми мошенниками 9 декабря, 12:05 Центробанк призвал прикреплять ИНН к банковскому счету. Коллаж © Life.ru. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Алексей Коновалов, Олег Елков

Банк России готовит серьёзное изменение для всех, у кого есть счёт или карта. Теперь для каждого счёта потребуется указать ИНН. Мера направлена против дропперства — когда люди, часто по незнанию, помогают мошенникам переводить украденные деньги через свои карты.

Как пояснила в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова, это требование станет обязательным и для новых, и для уже открытых счетов.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счёта, то мы такое требование введём», — сообщила Полякова.

Банкам самим придётся собрать недостающие данные. Но, по словам зампреда, у кредитных организаций уже есть инструменты ФНС, чтобы узнать ИНН клиента, не беспокоя его лишними запросами.

Вся эта система нужна для работы новой государственной платформы «Антидроп», которую должны создать ЦБ и Минцифры. Её запуск запланирован на середину 2027 года.

«Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать», — добавила Ольга Полякова.

Что такое дропперство? Это когда человек даёт мошенникам доступ к своему счёту или карте для переводов. Часто под предлогом «лёгкой подработки». Через его карту проходят чужие, часто украденные деньги, а он получает небольшой процент. Даже если человек не знал, что помогает преступникам, это всё равно является преступлением, за которое предусмотрено наказание.

Подключение всех банков России к «Антидропу» будет обязательным. Но, как уточнила Полякова, кредитные организации сами смогут оценивать уровень риска по клиентам, которые попадут в эту базу. Похожий принцип уже используется в системе против отмывания денег «Знай своего клиента».

Сейчас ЦБ уже разрабатывает техническое задание для платформы, чтобы со следующего года начать её создание.

С 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным при получении физическим лицом кредита или займа. Эта мера была частью пакета законов, направленных на предотвращение мошенничества в сфере кредитования. Теперь же ИНН планируется привязать ко всем без исключения банковским счетам.

Авторы Екатерина Субботина