Водителям объяснили, как глубокий разряд убивает аккумулятор авто за раз

Частые глубокие разряды до 20% ёмкости — главная причина смерти автомобильного аккумулятора. Из-за этого повреждаются пластины и электролит в свинцово-кислотных батареях, заряд не держится, а восстановить аккумулятор невозможно, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

По его словам, разряд провоцируют утечки тока от плохих клемм, прожорливые сигнализации и короткие поездки до 15 минут — батарея не успевает зарядиться. Ресурс АКБ — 5–6 лет, потом риск поломки растёт; норма напряжения на заглушенном моторе — 12,6 В.

Эксперт в беседе с «Газетой.ru» советует менять аккумулятор заранее при первых признаках, чтобы не встать в пути.

А ранее водителям объяснили, чем грозит дефорсирование двигателей для снижения налогов. По словам специалиста, согласно статье 88 Налогового кодекса, ФНС имеет право вызывать граждан для дачи пояснений о возможном занижении мощности двигателей.