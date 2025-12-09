Трамп: Давно было понятно, что Украину не возьмут в НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Понимание того, что Украина не станет членом НАТО, существовало на протяжении длительного времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.
«Уже давно, ещё до [президента России Владимира] Путина было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина, честно говоря», — сказал американский лидер.
Отвечая на вопрос о целесообразности прекращения расширения НАТО, Трамп отметил, что число потенциальных кандидатов на вступление в альянс существенно сократилось.
Напомним, в ходе переговоров во Флориде представители Киева и Вашингтона обсуждали сценарий, который фактически лишит Украину возможности вступить в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что обсуждения затронули как завершение боевых действий, так и долгосрочное будущее Украины, не сказав ничего по сути достигнутых договорённостей.
