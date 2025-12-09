Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 11:40

Трамп: Давно было понятно, что Украину не возьмут в НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Понимание того, что Украина не станет членом НАТО, существовало на протяжении длительного времени. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico.

«Уже давно, ещё до [президента России Владимира] Путина было понимание, что Украина не вступит в НАТО. Задолго до Путина, честно говоря», — сказал американский лидер.

Отвечая на вопрос о целесообразности прекращения расширения НАТО, Трамп отметил, что число потенциальных кандидатов на вступление в альянс существенно сократилось.

Путин: Расширение НАТО за счёт Украины представляет угрозу нацбезопасности России
Путин: Расширение НАТО за счёт Украины представляет угрозу нацбезопасности России

Напомним, в ходе переговоров во Флориде представители Киева и Вашингтона обсуждали сценарий, который фактически лишит Украину возможности вступить в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что обсуждения затронули как завершение боевых действий, так и долгосрочное будущее Украины, не сказав ничего по сути достигнутых договорённостей.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar