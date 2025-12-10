Появились нюансы при покупке долларов. Как обменять валюту по выгодному курсу без переплаты
В начале декабря курс доллара находится на годовых минимумах, что привело к росту спроса на валюту. При этом покупатели в банках сталкиваются с сюрпризами. На что обращать внимание при покупке валюты, чтобы не переплатить?
От чего зависит курс валют
Начальник отдела департамента оперативного управления ресурсами «Цифры банка» Александр Ольшанский перечислил факторы, которые могут влиять на курс валют.
Во-первых, это выходные и праздничные дни в странах-эмитентах валюты. Например, представим, что речь идёт о дирхамах ОАЭ, то в праздничные дни Арабских Эмиратов банки не могут проводить операции с местными контрагентами. Из-за этого курс может быть немного выше.
Причина простая: банк закладывает риск того, что, когда рынок откроется после выходного или праздника, стоимость валюты может измениться не в его пользу. Это стандартная практика хеджирования рисков.
Во-вторых, это рабочие часы зарубежных контрагентов. Банки покупают валюту у партнёрских финансовых организаций за рубежом. Но они работают в своё время: кто-то до 15:00 по Москве, кто-то раньше, кто-то позже.
Если клиент хочет купить валюту в то время, когда контрагент уже закрыт, банк не может мгновенно совершить встречную покупку. Поэтому курс в такие периоды становится чуть менее выгодным: он учитывает возможные ценовые колебания до следующего рабочего дня.
В-третьих, важен объём валюты внутри самого банка. На курс также влияет то, сколько конкретной валюты уже есть у банка.
Для примера возьмём доллар США. Если долларов в банке слишком много, это может привести к рискам нарушения нормативов регулятора. В такой ситуации банку важно сократить свою валютную позицию — то есть уменьшить объём долларов, которые лежат на балансе.
Чтобы это сделать, банк корректирует курс. Курс покупки долларов у клиента становится менее выгодным — это снижает поток людей, желающих продать банку валюту. Курс продажи долларов, наоборот, становится более привлекательным, чтобы стимулировать клиентов покупать валюту и тем самым уменьшать её избыток в банке.
В-четвёртых, важны качество банкнот и серия долларов. При обмене наличной валюты важную роль играет состояние купюр. Старые, ветхие, порванные или сильно мятые банкноты часто принимают по менее выгодному курсу или могут не принять вовсе.
— Новые купюры, особенно «синие доллары» последнего образца, наоборот, ценятся выше: банки и обменники дают по ним лучший курс, потому что они проще в проверке, меньше вызывают сомнений и лучше принимаются за рубежом. Из-за этого у клиентов сформировался психологический страх, что «старые» доллары могут где-то не принять, что дополнительно повышает спрос на новые банкноты, — добавил Александр Ольшанский.
На какие уловки идут банки при обмене валюты
Волна интереса к наличной валюте в последние месяцы показала, что россияне зачастую платят за доллары гораздо дороже, чем нужно. Сегодня при официальном курсе 77,27 рубля за доллар разница в цене между выгодным и невыгодным обменом может составлять сотни рублей на каждую сотню долларов. Это не случайность — банки целенаправленно используют несколько способов получить с вас побольше. Так охарактеризовал ситуацию на рынке основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
— Многие кредитные организации взимают дополнительную комиссию за операции по обмену валюты. Она варьируется в зависимости от суммы покупки и статуса клиента. Важно всегда уточнять наличие и размер комиссии перед покупкой. Нередко банки взимают дополнительные сборы за конвертацию больших сумм, для физических лиц «с улицы» они могут достигать 0,5% от общей суммы сделки по купле-продаже валюты, — рассказал член Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка Андрей Лобода.
Самые распространённые уловки при обмене валют, по его словам, — значительное отличие курса от официального, который ежедневно в будние дни определяет Банк России. Если вы уже сделали выбор, в каком банке поменять рубли на доллары, внимательно почитайте на сайте, есть ли особые условия в меню услуг кредитного учреждения — дополнительные комиссии и лимиты по сумме обмена.
Как обменять доллары по лучшему курсу
Первое, что нужно понимать, — официальный курс Центробанка — лишь ориентир. Обменять доллары именно по этому курсу вряд ли получится. Банки устанавливают собственные расценки, добавляя спред — разницу между курсом покупки и продажи. В стабильные времена спред составляет 5–10%, но в периоды высокого спроса расширяется до 20–30. Главная лазейка здесь в том, что Центробанк не ограничивает размер спреда, это решает сам банк. Поэтому перед операцией обязательно сравните предложения минимум трёх кредитных организаций.
— Второй подвох касается комиссий. В феврале этого года крупные банки ввели комиссии за новые доллары — от 200 до 300 рублей за операцию, — отметил Фёдор Сидоров.
Третий момент часто упускают те, кто спешит в кассу. Безналичные операции в приложении дешевле примерно на 500 рублей на каждую сотню долларов. Объяснение банки дают логичное: наличные требуют хранения, страхования, перевозки. Но для беззаботных путешествий нужны всё же купюры, так что выход простой — планируйте заранее и обменивайте не в последний момент, а в моменты минимального спроса (до начала периода отпусков).
— Не спешите обменивать доллары сразу после публикации курса ЦБ. Заказывайте валюту в офисе заранее, если нужны крупные суммы, проверяйте, есть ли у них именно новые доллары, и посчитайте финальную цену с комиссией. Это займёт полчаса, но сэкономит вам десятки тысяч рублей, — добавил Фёдор Сидоров.