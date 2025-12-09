Квартира с детьми. Защитит ли покупка такого жилья от «схемы Долиной» и чем рискует новый собственник Оглавление Защитит ли от мошенников покупка квартиры, в которой зарегистрированы дети Как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры После истории с квартирой Ларисы Долиной покупатели стали искать способы защититься от мошенников. Многие теперь боятся покупать жильё у пенсионеров, но заинтересовались квартирами, в которых зарегистрированы дети. Опасно ли покупать такую недвижимость? 9 декабря, 13:27 Экономисты рассказали, опасно ли покупать квартиру, в которой зарегистрированы дети. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denphumi

Защитит ли от мошенников покупка квартиры, в которой зарегистрированы дети

Даже такая сделка не даст стопроцентной защиты от мошенников, но добавит «головной боли». Здесь важно разделять два момента: ребёнок является собственником квартиры (её части) или он лишь прописан в ней.

— Если он является собственником жилья или доли в нём, то любая сделка требует обязательного предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Если же ребёнок лишь зарегистрирован (прописан) в квартире, но не имеет права собственности, то для продажи такое согласие не нужно — достаточно будет снять его с регистрационного учёта по старому адресу и оформить по новому. Но закон исключает возможность выписки несовершеннолетнего «в никуда» — без гарантированного обеспечения другим жильём. По закону дети младше 14 лет регистрируются и проживают совместно со своими родителями или опекунами. И их право пользования жилым помещением не прекращается автоматически при продаже квартиры. Это право сохраняется даже при смене собственника, — рассказала директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.

Как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры

Что касается мошенников, то, по словам Светланы Опрышко, они могут «связаться» с любой квартирой, если она им нужна. Если говорить именно о случаях мошенничества по «схеме Долиной», то здесь покупателю, чтобы застраховать себя от возможных проблем, необходимо документально закрепить адекватность и осознанность действий продавца на каждом этапе.

Для этого необходимо архивировать все материалы: исходные объявления о продаже, переписку, а также фото- и видеофайлы, демонстрирующие личное участие собственника (например, совместный выезд на осмотр с фиксацией этого факта в специальном акте). Договор купли-продажи должен содержать чёткие формулировки, доступные для понимания, которые подтверждают добровольность, осознанность и реальность сделки. А все расчёты целесообразно проводить в безналичном порядке через банковские счета для формирования прозрачного финансового следа.

— Дополнительную защиту обеспечит получение от продавца действующего медицинского заключения о психическом здоровье и дееспособности. А заверение сделки у нотариуса в сочетании со страхованием титула (риска утраты права собственности) позволят снизить вероятность оспаривания договора в будущем, — добавила Светлана Опрышко.

Авторы Нина Важдаева