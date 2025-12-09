Российские котики начали массово страдать из-за модных аромадиффузоров — проверьте своего

Владельцы домашних животных должны помнить о потенциальной опасности, которую несут популярные ароматизаторы для дома, включая диффузоры и автоматические освежители воздуха. Запахи, приятные для человека, могут быть крайне отталкивающими или даже токсичными для кошек и других питомцев. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Дело в том, что цитрусовые ноты, часто используемые в диффузорах для создания ощущения свежести, вызывают у кошек сильное отвращение. Любой владелец кошки знает, что реакция на такой запах может быть немедленной: животное зажмуривается и убегает. Особую тревогу вызывает не просто испарение, а именно распыляемая взвесь, характерная для автоматических освежителей, дезодорантов и парфюмерии.

Конечно, они дают воздушную пылевую взвесь, которая вдыхается животным. Эта взвесь садится на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь. То есть в большей концентрации всегда попадает вещество, которое распыляется в воздухе, а не просто испаряется. Михаил Шеляков Ветврач

Специалист напомнил о трагических инцидентах, в частности, в Магнитогорске, где кот смертельно отравился от паров диффузора. Указывается, что использование ароматизаторов участилось, и это привело к росту числа случаев аллергий, обструктивного бронхита и кожной аллергии у питомцев.

Резкие запахи как минимум вызывают дискомфорт, а как максимум — приводят к заболеваниям, которые, если их не купировать на ранней стадии, могут прогрессировать до угрожающих жизни состояний, например, переход астматического компонента в пневмонию. Также есть разница в степени риска между животными, которые могут покинуть опасную зону (например, кошки, способные уйти в другую комнату), и теми, кто заперт в клетке (птицы, грызуны). В последнем случае, если рядом с клеткой используется ароматизатор или происходит курение, животному просто некуда деться.

По словам собеседника Life.ru, внешние проявления аллергии могут включать атопические дерматиты, покраснение и расчёсывание кожи, а также поражения глаз и ушей (конъюнктивит, отит). Эти контактные реакции считаются менее агрессивными, поскольку вещество можно смыть. Наибольшую опасность представляет ингаляционное воздействие, когда взвешенные частицы попадают в лёгкие.

«Там уже требуется только лекарственная помощь. Как мы знаем, астматикам никакими примочками не помочь», — предупреждает Шеляков.

При развитии астматического компонента, сопровождающегося одышкой, чиханием и выделениями, необходимо срочное медикаментозное вмешательство для выведения животного из критического состояния.

Вместе с этим и новогодние украшения могут представлять серьёзную опасность для домашних животных. Наиболее рискованными он назвал дождик, мишуру и блестящие ленты, которые кошки часто заглатывают. Из-за этого питомцам может потребоваться хирургическое вмешательство.