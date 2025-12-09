Президент Польши Кароль Навроцкий отказался от визита на Украину, так как Варшава не видит в Киеве равноправного партнёра, заявил полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой «Взгяд». Несмотря на это, специалист считает, что на Банковой попытаются втянуть польского лидера в свои политические игры.



«Навроцкий не едет в Киев, чтобы не участвовать в политических играх Банковой. Это вопрос имиджа и чести. В последние годы мы видели, как к Зеленскому, выступающему в роли радушного хозяина, приезжали высокопоставленные западные политики», — сказал Стремидловский.

По мнению эксперта, Польша начала отдаляться от Украины с 2023 года. Специалист отмечает, что с этого времени стало очевидно стремление Варшавы дистанцироваться от проблем, связанных с Украиной, и прогнозирует дальнейшее развитие этой тенденции. К слову, до этого Навроцкий подчёркивал необходимость выстраивания равноправных отношений между Варшавой и Киевом, заявив, что украинские интересы не должны достигаться в ущерб польским.

Ранее президент Польши обвинил Украину в неблагодарности. Навроцкий подчеркнул, что, несмотря на масштабную поддержку, Киев ведёт себя неблагодарно. Более того, по его словам, важные исторические конфликтные моменты, такие как эксгумация на Волыни, так и не сдвинулись с мёртвой точки.