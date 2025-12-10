Кукла в реанимации. Роскошные подарки, побои и кома: что случилось с кубанской моделью Оглавление Что скрывала модель: от Пхукета до эскорта Сын — в Краснодаре, жизнь — в столице Тот самый Дмитрий: подарки и жёсткие правила Нашедшуюся в реанимации московской больницы имени Пирогова кубанскую модель Анжелику Тартанову на больничную койку могла привести тесная связь с миром досуга. Как выяснил Life.ru, девушка активно интересовалась этой темой и состояла в ряде подобных сообществ. 9 декабря, 21:20 Запрещал летать к родным. Теперь модель Тартанова в больнице с отёком мозга. Анжелика Тартанова. Обложка © коллаж © Life.ru. Фото © Life.ru © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m

Что скрывала модель: от Пхукета до эскорта

Пропавшую из московской квартиры две недели назад кубанскую модель Анжелику Тартанову нашли в тяжёлом состоянии в реанимации ГКБ № 1 им. Пирогова. Как оказалось, активную жизнь девушка вела не только публично, но и в закрытых тематических чатах, группах и телеграм-каналах. Life.ru сумел найти её среди подписчиков этих площадок, а также её сообщения.

Девушка много ездила по стране, а также путешествовала за рубежом и уже на местах искала тёплые компании, давая объявления в чатах знакомств. Возможно, Анжелика использовала эту стратегию сознательно, понимая, что обширный круг общения однажды сможет её поднять на олимп известности и, соответственно, заработка.

Например, таким образом она поступила в апреле этого года, когда остановилась в фешенебельном отеле в Таиланде.

— Прилетела на Пхукет в отель Marriott. Ищу компанию. Буду до 17 (17.04.2025. — Прим. Life.ru), — написала Тартанова сразу в нескольких местных русскоязычных чатах (орфография и пунктуация авторские. — Прим. Life.ru).

На сообщения немедленно откликнулись несколько мужчин, лайкнувших её запрос на знакомство.

Анжелика Тартанова хотела стать моделью и зарабатывать много денег. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m

На Пхукет она отправилась после поиска девушки для одного из своих «знакомых». Не исключено, что на подобном сводничестве она смогла заработать деньги на поездку.

— Знакомство на содержание-ищу миллиардеру девушку. Мужчине 53 года, без вредных привычек. Знаю давно. Рассматривает с любого города. Строго все свое (имеется ввиду без силиконовых имплантов в груди и накаченных губ). Возраст не младше 23.Феики мимо (орфография и пунктуация авторские, — Прим. Life.ru), — это объявление кубанская модель опубликовала на шести разных площадках с крайне сомнительной репутацией, включая крупнейший в стране нелегальный портал эскорт-услуг.

Как выяснил Life.ru, наибольший интерес для Анжелики Тартановой в Сети представляли темы заработка, знакомств, эскорта, путешествий (в основном, два направления: Таиланд и Дубай), блокчейна и криптовалют, а также азартных игр. Это как раз те сферы, в которых опытные светские львицы обычно ищут себе богатых покровителей.

Интересно, что именно после поездки в Таиланд на Пхукет Анжелика перестала что-либо публиковать в «Телеграме», а позже и вовсе удалила свой аккаунт в мессенджере. Судя по текущим событиям, в дальнейшем девушка стала пользоваться телефоном своего разыскиваемого спутника. И, похоже, на него завела новые аккаунты.

Сын — в Краснодаре, жизнь — в столице

Напомним, Анжелика Тартанова пропала 28 ноября 2025 года. В первые два дня после исчезновения родственники девушки обратили внимание на то, что кто-то читал их сообщения на телефоне девушки, но ответов не было.

Позже этот телефон вместе с чемоданами нашли в квартире модели в Москве. Родственники подали заявление в полицию. Они считают, что к исчезновению может быть причастен парень Анжелики, поскольку он не объявляется и не занимается её поисками.

Во вторник стало известно, что кубанская модель находится в реанимации столичной больницы имени Пирогова в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжёлой степени, внутримозговую гематому и отёк головного мозга, из-за чего пришлось срочно провести трепанацию черепа. Предварительно, девушку жестоко избил её парень.

Похоже, к карьере модель сможет вернуться не скоро. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m

Как рассказали телеграм-каналу SHOT родные Анжелики, она переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад после развода с мужем, мечтала о карьере модели и активно участвовала в кастингах.

У девушки есть 16-летний сын, который остался жить с отцом в Краснодаре. Связь с ними модель почти не поддерживала, лишь в последнее время начала помогать деньгами.

Тот самый Дмитрий: подарки и жёсткие правила

Полгода назад Анжелика начала встречаться с мужчиной по имени Дмитрий. Она рассказывала сёстрам, что он занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Однако она ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью.

Как рассказала подруга девушки, новый ухажёр покупал Анжелике роскошные подарки и «она для него была как кукла». Он установил свои правила в отношениях: не разрешал общаться с родными, летать к ним. Из-за запретов девушка не полетела летом в Краснодар к сёстрам.

Перед пропажей модель сильно поругалась с мужчиной и съехала от него. По мнению следствия, это могло его спровоцировать на насилие.

