Спецслужбы Белоруссии установили оператора залетевшего из Литвы дрона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный», что белорусские спецслужбы смогли установить, кто управлял беспилотником, запущенным с территории Литвы. Сейчас ведётся поиск злоумышленника.
«Ну как это можно называть, как не провокацией? Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам, идёт поиск этого оператора БПЛА», — сказал Вольфович.
Ранее Минск официально протестовал Литве из-за инцидента с её беспилотником, который нарушил воздушную границу и упал под Гродно. Власти Белоруссии вызвали временного поверенного Литвы для разъяснений. Аппарат самолётного типа нелегально проник в воздушное пространство из Лаздийского района в начале декабря. Анализ обломков показал, что дрон должен был пролететь над Белоруссией, затем зайти в Польшу и вернуться обратно.
