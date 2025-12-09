Путин: Недопустимо разделение общества на «умную элиту» и остальных из-за ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к риску формирования «умной» элиты и остального населения, которое утратит навыки самостоятельного мышления. Такое мнение он высказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отметил, что ИИ способен эффективно помогать людям, однако ответственность за итоговое решение должна оставаться на человеке. «Ссылка на то, что это подсказал искусственный интеллект, не должна приниматься», — подчеркнул он, добавив, что специалист обязан перепроверять результаты и принимать персональную ответственность, особенно в вопросах безопасности и жизни людей.

Вопросы регулирования искусственного интеллекта регулярно обсуждаются на государственном уровне в России. В сентябре правительство представило обновлённую Национальную стратегию развития ИИ, предусматривающую усиление мер безопасности, этических стандартов и защиту прав граждан. Особое внимание уделяется предотвращению неконтролируемого внедрения алгоритмов в социально значимые сферы — медицину, образование, судопроизводство и транспорт.