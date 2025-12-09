Лыжник Коростелёв рассказал, во сколько обходится оформление нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелёв самостоятельно оплатил процедуру оформления заявки на нейтральный статус в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Соответствующее заявление сделал тренер спортсмена Егор Сорин в беседе с «Матч ТВ»

Сумма взноса составила две тысячи швейцарских франков, что эквивалентно примерно 200 тысячам рублей. Сорин пояснил, что такое правило обусловлено самим принципом нейтрального статуса, который предполагает независимость атлета от каких-либо организаций, и поэтому оплата должна производиться лично спортсменом. В настоящее время Коростелев находится в Европе в ожидании решения FIS. Положительный вердикт может позволить ему принять участие в третьем этапе Кубка мира, который пройдёт в Давосе с 12 по 14 декабря.

«Оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена — подаваться на нейтральный статус. Правило такое», — сказал Сорин.

Напомним, что ранее FIS подтвердила своё согласие с решением Спортивного арбитражного суда, которое открывает российским и белорусским атлетам путь к участию в международных соревнованиях. В федерации пояснили, что каждый спортсмен, соответствующий установленным критериям, должен лично инициировать процесс получения нейтрального статуса. При этом подчёркивается, что допуск будет распространяться исключительно на личные дисциплины.