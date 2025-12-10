Красный — новый блонд: россиянки ринулись менять цвет волос на огненный к Новому году

В России набирает популярность тренд: женщины перекрашивают волосы в красный цвет, веря, что это принесёт удачу. Спрос на краску перед годом Огненной Лошади вырос на 110%, пишет SHOT.

Девушки сметают краску в магазинах и на маркетплейсах, спрос за последний месяц вырос в два раза. В топе: вишнёвый (+350%), медный (+196%), красное дерево (+70%). Средняя цена краски держится в диапазоне от 300 до 1500 рублей в зависимости от бренда и оттенка.

В салонах красоты спрос на окрашивание в рыжие, медные, красные и вишнёвые оттенки также вырос — в среднем на 15%. По словам стилистов, клиентки верят, что красный цвет в год Огненной Лошади притянет деньги, внимание и защитит от негатива. Коралловый якобы привлекает любовь, алый укрепляет карьеру, а гранатовый помогает в финансах.

