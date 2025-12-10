Повстанцы захватили Увиру на востоке ДРК, более 200 тысяч человек покинули дома

Повстанцы из «Движения 23 марта» захватили Увиру — город на восточной границе Демократической Республики Конго (ДРК). По данным AFP, правительственные войска оставляют позиции, при этом официального подтверждения контроля М23 над городом пока нет.

Повстанцы М23. Видео © X / Trésor Melly

Увира стал административным центром Южного Киву после захвата Букаву в феврале. Здесь сосредоточены местные органы власти и региональное командование армии, что делает город стратегически важным. Население превышает 760 тыс. человек.

Как сообщил координатор ООН по ДРК Бруно Лемаркис, массовая миграция населения стала ответом на обострение ситуации: за последнюю неделю около 200 тыс. жителей покинули свои дома. Тысячи людей пересекли границу с Руандой и Бурунди.

А ранее власти ДРК и Руанды заключили в США договор, направленный на прекращение многолетнего конфликта. «Вашингтонские соглашения» подписали президенты Феликс Чисекеди и Поль Кагаме, при этом посредническую роль исполнил президент США Дональд Трамп. Эксперты предупреждали, что достигнутые договорённости не гарантируют немедленного прекращения конфликтных действий, но могут создать условия для постепенной стабилизации двусторонних отношений.