10 декабря, 06:49

Новые столичные камеры ИИ стали штрафовать за остановку, создающую помехи

Обложка © Life.ru

В Москве дорожные камеры начали фиксировать остановку автомобилей в местах, где они мешают другим участникам движения или пешеходам, даже если запрещающего знака нет. Нарушителям грозит штраф 3 тыс. рублей. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«На всех этапах действует принцип презумпции невиновности. Если контекст остановки неоднозначен, у специалистов возникают малейшие сомнения в умышленности нарушения или наличии уважительной причины — материалы не передаются на рассмотрение», — пояснили в ЦОДД.

Фиксация нарушений, описанных в п. 12.4 ПДД, пока ведётся на дублере проспекта Маршала Жукова у центра госуслуг в районе Хорошево-Мневники. Система включает несколько этапов: сначала ИИ анализирует поток данных с камер, выявляя автомобили с признаками нарушения, учитывая длительность и контекст остановки. Затем материалы проверяются вручную сотрудником ЦОДД, чтобы исключить вынужденную остановку, например из-за поломки. На последнем этапе материалы передаются в ГИБДД для окончательной проверки и вынесения постановления. Всего в Москве установлено 3,8 тыс. камер, фиксирующих 66 видов нарушений, пояснили в ЦОДД. Новая система, по их словам, позволяет исключить необоснованные штрафы и сделать дороги безопаснее.

Ранее сообщалось о предложении ограничить практику многократного штрафования водителей за одно и то же нарушение на одном участке дороги. Меры направлены на защиту прав автомобилистов от возможных злоупотреблений со стороны региональных властей, которые активно устанавливают камеры фиксации. Текущая практика воспринимается как несправедливая и превращает систему штрафов из инструмента обеспечения безопасности дорожного движения в средство пополнения бюджета и извлечения прибыли организациями.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ии
  • Общество
  • Москва
