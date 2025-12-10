Россию следует учитывать при переустройстве Европы после завершения конфликта на Украине, чтобы обеспечить мирное сосуществование всех жителей континента. Об этом в эфире Радио и телеканала РБК сообщил посол Франции в России Николя де Ривьер

«Давайте будем держать всё-таки в уме, что Россия в основном европейская держава, у нас много общих интересов, мы соседи», — сказал он.

Границы России с Финляндией, Эстонией и Литвой имеют географическую, историческую и геополитическую значимость. По его словам, необходим устойчивый мир на Украине, чтобы страна смогла выжить, а также важно соблюдать принцип нерушимости границ согласно Уставу ООН. Посол выразил надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что после этого Европе предстоит переустройство с учётом интересов всех её жителей.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера Софи Наземи отвергла обвинения России в том, что Европа якобы стремится к войне. По её словам, подобные комментарии являются «очередной чепухой». Она подчеркнула, что европейские страны демонстрируют единство в поддержке права Украины на самооборону в рамках международного права, а Североатлантический альянс готов дать скоординированный и решительный отпор любым возможным угрозам.