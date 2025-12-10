Работы по созданию нового города в Сибири начнутся в 2026 году

В Сибири может появиться совершенно новый город. Работы по его созданию на границе Красноярского края и Хакасии планируют начать уже в 2026 году. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Усс.

«Не исключено, <…> что соответствующий город или городское поселение будет создано в районе Минусинска, где когда-то замышлялся так называемый «электрокомплекс». Делегация во главе с Сергеем Кужугетовичем [Шойгу] посещала <…> город Минусинск и Хакасию для того, чтобы определить площадки для развития этого проекта», — передаёт слова сенатора ТАСС.

Идея строительства нового сибирского города принадлежит секретарю Совбеза Сергею Шойгу. Он предлагал построить город-спутник неподалёку от Саяногорска, который станет «гордостью российских архитекторов». По словам Усса, площадки для проекта уже определяются, создаётся проектный офис, и в городе будет работать молодёжь.

А ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил в ходе рабочего визита в Красноярск, что давно пора проводить «сибиризацию» России. Так он отреагировал на идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева включить регион в будущий кластер глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Сейчас в Приангарье расположены 11 крупных месторождений с уникальными запасами.