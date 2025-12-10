Глава Cosmos Hotel Group раскрыл, какие компетенции будут востребованы в креативной индустрии будущего

В Москве награждены победители V Юбилейной Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Из 1400 заявок из 79 регионов экспертное жюри отобрало 33 финалиста в 11 номинациях. Среди лауреатов — академия гостеприимства Cosmos, получившая награду в номинации «Компетенции в креаномике» за проект «Обучение на Рабочих Местах», создавший инновационную корпоративную экосистему развития сотрудников индустрии. Life.ru узнал у президента Cosmos Hotel Group Александра Бибы, что делает экосистему инновационной и креативной и какие творческие компетенции будут востребованы в креативной индустрии.

Как победа в премии меняет восприятие проекта внутри индустрии гостеприимства, которая иногда считается консервативной? Влияют ли образовательные инициативы на креативный сектор?

Александр Биба: Победа в номинации «Компетенции в креаномике» показала, что работа с кадрами, сервисом и обучением – это не вспомогательная функция, а самостоятельный продукт, влияющий на конкурентоспособность отрасли. Проект «Обучение на рабочих местах» был отмечен именно как экосистема, а не классическая программа обучения, и это меняет формат процесса подготовки кадров.

Гостеприимство всё чаще рассматривается как часть креативной экономики, где ценность создаётся через опыт, эмоции и культуру сервиса. Для креативного сектора в целом это важный прецедент: он подтверждает, что даже традиционные индустрии могут развиваться за счет креативных методологий, гибких форматов обучения и вовлечения сотрудников в создание нового качества продукта. Александр Биба Президент Cosmos Hotel Group

Что делает экосистему инновационной и креативной?

Александр Биба: Мы объединили очные практикумы, цифровое обучение, кейс-чемпионаты и наставничество в единую управляемую систему, где результат измеряется не количеством лекций, а изменением качества сервиса. И взяли фокус на наставничество, оно перестало быть формальной обязанностью и превратилось в карьерный и статусный лифт. И уже видим результат — формирование сильного профессионального сообщества внутри компании. Более 140 наставников по всей сети участвуют в развитии стандартов сервиса. Не менее важный результат – рост вовлеченности и снижение текучести. Сотрудники видят понятную траекторию развития своей карьеры. В совокупности это влияет и на обучение, и на корпоративную культуру.

Какие творческие компетенции будут востребованы в креативной индустрии ближайшем будущем?

Александр Биба: Коммуникация, работа с нестандартными запросами, критическое мышление, командная работа и креативность. Уже сегодня эти компетенции отличают сильные бренды от среднерыночных игроков. Через работу с реальными примерами и практику сотрудники учатся осмысленно улучшать гостевой опыт.