Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 10:08

Кремль анонсировал визит Путина в Ашхабад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин посетит туркменскую столицу Ашхабад 11–12 декабря для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Поездку российского лидера анонсировал Кремль.

В рамках форума Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, обсудив вопросы сотрудничества и укрепления международных отношений. Это мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения.

Индийский художник создал песчаный портрет Путина перед его визитом в Дели
Индийский художник создал песчаный портрет Путина перед его визитом в Дели

В начале декабря Путин также находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. Отъездная церемония с красной дорожкой и личными проводами министра иностранных дел Индии Джайшанкара подчеркнула уровень визита. Путин поблагодарил индийскую сторону за образцовую организацию безопасности.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Туркменистан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar