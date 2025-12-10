Кремль анонсировал визит Путина в Ашхабад

Глава государства Владимир Путин посетит туркменскую столицу Ашхабад 11–12 декабря для участия в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. Поездку российского лидера анонсировал Кремль.

В рамках форума Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств, обсудив вопросы сотрудничества и укрепления международных отношений. Это мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных проблем и поиска путей их решения.

В начале декабря Путин также находился в Индии с двухдневным официальным визитом. В насыщенной программе были участие в бизнес-форуме, церемония возложения венка к мемориалу Ганди и переговоры, получившие высокую оценку обеих сторон. Отъездная церемония с красной дорожкой и личными проводами министра иностранных дел Индии Джайшанкара подчеркнула уровень визита. Путин поблагодарил индийскую сторону за образцовую организацию безопасности.