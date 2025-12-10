Политолог Дудчак заявил, что Зеленский загнан в угол

На днях НАБУ провело обыск в квартире депутата Анны Скороход. Политика подозревают во взятке на 250 тысяч долларов и уже опубликованы видео переговоров о «получении денег» и «расписках». Политолог Александр Дудчак считает, что дело против неё — сигнал всем нелояльным фигурам: «достаточно критики, чтобы открыть дело».

«Понятно: так пытаются дать урок всем остальным — что случается с нелояльными режиму. А здесь даже удивительным образом объединились НАБУ и СБУ, которые противостояли друг другу. Но тут случайностей не бывает», — цитирует Дудчака РИА «Новости».

По мнению эксперта, на Украине зачищают всех, кто может рассчитывать на поддержку избирателей. Главная задача — не дать распространять неудобную для власти информацию. По мнению Дудчака, Зеленский прекрасно понимает, что загнан в угол и отступать некуда.

Напомним, что НАБУ показало видео передачи взятки нардепу Скороход за санкции СНБО для конкурента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную группу, возглавляемую Скороход. По версии НАБУ, банда предлагала предпринимателю за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию его конкурента.