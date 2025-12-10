Путин в Индии
10 декабря, 12:15

Минпросвещения установило даты последнего звонка и выпускного в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Единый график проведения заключительных школьных мероприятий в 2026 году утвердило Министерство просвещения Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно новым предписаниям, последние звонки по всей стране должны пройти 26 мая, а праздничные вечера для выпускников запланированы на 27 июня. Данные рекомендации в виде официального письма были разосланы руководству всех субъектов РФ.

Обновлённый регламент предполагает включение в сценарий торжеств процедуры подъёма российского флага и звучания государственного гимна. Помимо этого, запланировано публичное признание заслуг семей с большим количеством детей и нескольких поколений, а также предусмотрены речи родителей учеников, включая обладателей правительственных наград и лиц, задействованных в СВО.

«Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за неё, и в 2026 году. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания», — привели в сообщении слова министра просвещения Росии Сергея Кравцова.

Отдельно в пресс-службе акцентировали, что региональным властям поручено гарантировать полное выполнение норм по безопасности в ходе организации праздников. Особый упор в рекомендациях сделан на необходимости адаптации мероприятий для комфортного участия детей, имеющих инвалидность или ограничения по здоровью.

Ранее Минпросвещения отчиталось о пятикратном росте популярности целевого обучения в колледжах. Ведомство связывает это с выгодами такого формата для всех сторон. По словам его представителя, с 2026 года абитуриенты с заключённым целевым договором получат преимущественное право на поступление в колледжи и техникумы. Ожидается, что данная норма станет стимулом для дальнейшего роста числа таких контрактов, позволяя студентам гарантированно трудоустроиться, а компаниям — готовить для себя кадры.

Вероника Бакумченко
