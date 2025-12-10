Суд оштрафовал фигуранта первого в России дела о поиске экстремистских материалов

Медбрат из Каменска-Уральского стал первым в России, кого привлекли к ответственности за поиск заведомо экстремистских материалов. Его оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он гуглил информацию о нацполке «Азов»*.

Как сообщает Telegram-канал Baza, правоохранительные органы заинтересовались 20-летним Сергеем Глухих после того, как оператор мобильной связи сообщил о его запросах в интернете, связанных с запрещённым контентом. 24 сентября молодой человек, находясь в автобусе, искал в поисковике информацию о шевронах и символике азовцев*.

Также в телефоне Сергея были обнаружены ссылки на другие террористические организации. Кроме того, в галерее хранились изображения соответствующей символики, а в подписках — проукраинские сообщества.

Ранее на Кубани задержали россиянку, подозреваемую в госизмене. Задержанная осуществляла денежные переводы лицу, которое на территории Украины занималось сбором средств для обеспечения воинских подразделений ВСУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.