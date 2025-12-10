Европейские политики всё чаще называют Россию прямой угрозой и пугают граждан подготовкой к возможному военному столкновению. На этом фоне депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман напомнил: многие чиновники просто не осознают масштаба катастрофы, к которой могут привести собственные решения. По его словам, реальный опыт войны есть далеко не у всех, кто сегодня громко рассуждает о «военном сдерживании» России.

«Конечно, среди нынешнего европейского руководства чёртова уйма отморозков. Причём не потому, что они какие-то очень уж борзые, а потому что много десятилетий – безнаказанные. В Европе сейчас выстроена политическая система таким образом, что ответственность за результаты деятельности политиков очень невелика и крайне редко наступает», — подчеркнул парламентарий в беседе с сайтом MK.ru.

Вассерман отметил, что в крупнейших армиях Европы всё же остаются военачальники, понимающие цену боевых действий. Особенно во Франции, где до сих пор помнят болезненный распад колониальной империи и то, как французских солдат «очень серьёзно били» в разных частях света. Именно эти люди, по мнению депутата, осознают: война — это игра, в которой выигрыш никому не гарантирован, а ставка — существование целых государств.

Политик выразил надежду, что Европа ограничится громкими заявлениями и не дойдёт до «громких дел». При этом он признался, что всерьёз задумывается, удастся ли хотя бы теоретически сохранить Лувр, Британский музей и другие сокровищницы культуры, если дело всё-таки дойдёт до прямого конфликта.

Вассерман подчеркнул, что радуется активному переводу мирового культурного наследия в цифровой формат. По его словам, если когда-нибудь придётся «не словом, а делом» объяснять европейским лидерам, что они неправы, то хотя бы то, что Франция и Британия копили веками, будет сохранено в виде цифровых копий. В будущем, считает он, эти сокровища можно будет не только изучать, но и попробовать воссоздать по оцифрованным данным.

Напомним, что Владимир Путин заявил об отсутствии у России намерений нападать на страны Европы. При этом он отметил готовность дать незамедлительный и жёсткий отпор, если инициатива будет со стороны ЕС. Президент выразил уверенность, что в этом вопросе не должно оставаться никаких сомнений. Тем временем в НАТО в действительности считают, что Россия «не сможет победить» страны Европы военным путём.