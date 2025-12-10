Форум «Вместе победим!» стал ключевой площадкой обсуждения поддержки ветеранов СВО

В Национальном центре «Россия» проходит форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим!», который собрал более тысячи участников из разных регионов страны — военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, их семей, представителей общественных организаций и органов власти.

Форум стал площадкой для обсуждения мер по адаптации ветеранов к мирной жизни, социальной поддержке, трудоустройству и медицинской реабилитации. Участники — в том числе выпускники кадровой программы «Время героев» и региональных проектов для защитников — делятся опытом и предлагают решения по совершенствованию системы поддержки.

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам форума зачла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, отметившая, что помощь защитникам Отечества является общим нравственным долгом государства и общества.

В рамках пленарной сессии был представлен комплекс мер по медицинской, психологической и социальной реабилитации ветеранов. Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что по поручению президента создаются десять высокотехнологичных реабилитационных центров в федеральных округах. Они обеспечат протезирование, восстановление после тяжелых ранений и социальную адаптацию.

С 2024 года на базе Научно-клинического центра медреабилитации ФМБА работает объединённый центр протезирования и комплексной реабилитации, включающий медико-социальное сопровождение и физкультурные методики восстановления.

О профессиональной поддержке ветеранов рассказала первый замминистра труда Ольга Баталина. По её словам, проект «Кадры» позволяет бесплатно получить новую специальность: доступно около пяти тысяч программ. С 2025 года ветераны смогут использовать социальный контракт для открытия собственного дела.

На форуме выступил Герой России Максим Бахарев, прошедший длительный курс реабилитации. Он отметил, что важную роль в восстановлении играют психологическая поддержка и открытый диалог между бойцами.

Работа форума включает дискуссии с участием представителей администрации президента, правительства, парламента, Русской православной церкви, а также экспертов и руководителей общественных организаций.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.