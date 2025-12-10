Овечкин высказался о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду в Италии

Российский хоккеист Александр Овечкин высказался об отстранении национальной сборной от участия в Олимпийских играх 2026 года. Его комментарии по этому поводу приводит RG.org.

«Мы ничего не можем сделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдёт в будущем», — сказал Овечкин.

Российские хоккеисты не допускаются к международным турнирам с февраля 2022 года на основании решений Международной федерации хоккея (IIHF) и Международного олимпийского комитета (МОК), что уже привело к пропуску нескольких чемпионатов мира и предыдущей Олимпиады. При этом глава IIHF Люк Тардиф прежде заявлял, что вопрос возможного возвращения сборной России будет вновь рассмотрен в конце января или середине февраля 2026 года.

Напомним, Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских спортсменов от участия в мировых соревнованиях как минимум до февраля 2026 года. Центральный совет FIBA сохранил текущий статус команд России и Белоруссии до своего следующего заседания, которое пройдёт в середине февраля 2026 года после сессии Международного олимпийского комитета.