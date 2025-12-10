Россиянин лишился крупной суммы денег в Таиланде, став жертвой ограбления после посещения бара в Паттайе. Об этом сообщает Mash.

У россиянина похитили 10 тысяч долларов после визита в бар в Таиланде. Фото © Mash

Согласно данным полиции, 59-летний Василий из Москвы прибыл в Таиланд с целью приобретения недвижимости и внесения задатка за квартиру. Однако после посещения бара он потерял сознание и обнаружил себя в другом городе без личных вещей и денег. По данным телеграм-канала, мужчина потерял 10 тысяч долларов. Василий обратился в полицию, где ему сообщили о серии аналогичных случаев, произошедших в последнее время. Предположительно, ему подмешали в напиток седативное вещество, после чего похитили деньги и личные вещи.

По данным полиции, за последние три недели зафиксировано около 20 подобных заявлений, в том числе от граждан России. Одним из пострадавших стал IT-специалист из Сахалина, который после посещения бара очнулся в аэропорту Паттайи, где провёл четыре дня.

