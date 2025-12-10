Расчёты ПВО уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами РФ за три часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество беспилотников — 25 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Калужской областью, три — над Воронежской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

Напомним, в Воронеже эвакуировали 80 жителей дома, пострадавшего от обломков БПЛА. Повреждено остекление и фасады нескольких многоквартирных домов. В одном малозаселённом доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже. Из здания временно эвакуировано 80 человек. Для жителей организован пункт временного размещения в образовательном учреждении.