Обломки БПЛА вызвали возгорание на предприятии в Воронежской области

В Воронежской области обломки сбитого БПЛА упали на территорию промышленного предприятия, расположенного в одном из южных муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В результате падения обломков возникло несколько локальных очагов возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет. Гусев подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В местах падения обломков в одном из муниципалитетов на юге региона возникло несколько локальных очагов возгорания на промышленном объекте. Оперативные службы находятся на местах», — написал Гусев.

Губернатор также сообщил, что силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах области и одном городском округе было сбито более трёх БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Воронеже обломки украинского БПЛА упали на жилые дома, что привело к повреждению остекления и конструкций нескольких многоквартирных зданий в левобережной части города. Около 80 человек пришлось эвакуировать из одного из поврежденных домов. В результате инцидента также возник пожар в административном здании, повреждена ЛЭП, что привело к перебоям с электроснабжением и снижению температуры теплоносителя в ряде домов.