На востоке Германии, в Бранденбурге, зафиксирована серьёзная авария на магистральном нефтепроводе, приведшая к масштабной утечке сырья. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на региональное министерство окружающей среды, вытекло не менее 200 тысяч литров сырой нефти.

Инцидент произошёл недалеко от общины Грамцов на трубопроводе, который принадлежит нефтеперерабатывающему заводу PCK. На месте чрезвычайного происшествия работает около сотни пожарных и 25 сотрудников самого НПЗ. В ведомстве отметили, что подробная информация о причинах и точных масштабах повреждений пока не может быть предоставлена.

Как уточняет газета Märkische Oderzeitung, авария случилась во время проведения технических работ, в результате чего из разрыва образовался фонтан нефти высотой примерно 25 метров. Министр окружающей среды Бранденбурга Ханка Миттельштедт планирует лично посетить место аварии в четверг, чтобы оценить нанесённый ущерб.

Утечка произошла в районе Ценбека, примерно в трёх километрах от центра Грамцова. По данным компании-оператора PCK, повреждена клапанная станция на трубопроводе, связывающем города Росток и Шведт. Работы по сбору разлившейся нефти продлятся ещё несколько часов и возобновятся утром.

В пресс-службе НПЗ сообщили, что, согласно предварительным данным, инцидент связан с подготовительными работами перед плановой проверкой трубопровода на безопасность. Представители завода заявили, что версия о преднамеренном внешнем вмешательстве в настоящее время исключается.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что атаки на танкеры в Чёрном море не окажут существенного влияния на мировой рынок нефти и на Россию. По его словам, суда, подвергшиеся нападению неподалёку от Турции, были пустыми и направлялись в Новороссийск за грузом.