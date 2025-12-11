Трамп сообщил, что США захватили крупнейший танкер у берегов Венесуэлы

Соединённые Штаты Америки задержали у берегов Венесуэлы крупный нефтяной танкер и планируют оставить себе нефть, которую он перевозил. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что захваченный танкер является «самым крупным».

Глава Белого дома пообещал в скором времени предоставить подробности инцидента, включая фотографии и информацию о владельце судна.

«Ну, как я думаю, мы оставим её (нефть. — Прим. Life.ru) (себе. — Прим. Life.ru)», — отметил Трамп.

Аналитики агентства Bloomberg считают, что данная акция может серьёзно осложнить экспорт венесуэльской нефти, так как другие перевозчики станут опасаться загружать углеводороды в этой стране.

Ранее сообщалось, что несмотря на эскалацию военной риторики США, жители Каракаса продолжают жить обычной жизнью, не проявляя страха перед потенциальной угрозой. Столица Венесуэлы остается спокойной, несмотря на напряженность между Каракасом и Вашингтоном. Горожане, как и прежде, стоят в пробках и посещают торговые центры, а рождественские приготовления идут своим чередом.