10 декабря, 22:45

Системы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Расчёты противовоздушной обороны сбили седьмой украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет Собянин в телеграм-канале.

А ранее над Тулой и городом Алексин прогремели взрывы. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, было слышно от 5 до 7 взрывов, также наблюдались вспышки в небе и звук мотора. Данных о пострадавших или разрушениях нет.

