Технологии, данные, семья: на что делает ставку Россия в новых нацпроектах Оглавление Первые победы новых нацпроектов Путин: «Стартовали успешно» Жильё, медицина, семья: главные цифры Почему это работает? Объясняют экономисты Новые школы, пособия и жильё. Как изменилась жизнь миллионов россиян при реализации обновлённых национальных проектов в 2025 году. 14 декабря, 22:15 Россия берёт новые высоты: первые итоги нацпроектов-2025. Обложка © Gemini Nano Banana

Первые победы новых нацпроектов

Несмотря на санкционное давление и военное противостояние с Россией на Украине, Коллективному Западу не удаётся остановить социально-экономическое развитие России. В 2025 году, хотя и не столь быстрыми темпами, как в предыдущие годы, экономический рост в России продолжился. А в сфере социального развития наша страна демонстрирует впечатляющие успехи: строятся новые больницы и поликлиники, школы и детские сады, семейные центры и детские площадки.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, «ключевыми инструментами достижения национальных целей» стали национальные проекты. В 2024 году были завершены такие национальные проекты, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Модернизация комплектной инфраструктуры», «Экология» и «Цифровая экономика».

Успешно выполняются и нацпроекты, начатые в 2025 году: «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Большинство из них работают на рост качества жизни людей, поддержку граждан всех возрастов. Россия в 2025 году доказала, что все планы национального развития будут уверенно выполнены: поддержка семей, развитие инфраструктуры всех уровней, помощь уязвимым слоям населения будут расширяться.

Путин: «Стартовали успешно»

Первые итоги реализации нацпроектов, начатых в 2025 году, подвёл 8 декабря президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«19 национальных проектов стартовали, и в целом успешно, — констатировал президент. — Большая часть ориентиров на текущий год достигнута. В том числе выполнены планы по переселению граждан из аварийного жилья. Растёт агропромышленное производство, увеличивается доля креативных индустрий. Достигнут прогресс в развитии отечественных технологий в топливно-энергетическом секторе, в сфере мирного атома. Хорошим темпом развивается индустрия обращения с отходами и формирование экономики замкнутого цикла».

Глава государства подчеркнул, что результатом нацпроектов должно стать не просто замещение импортных, а создание отечественных оригинальных решений, конкурентоспособных в глобальном масштабе. Он призвал обеспечить широкое применение российских инноваций, в частности технологий искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, во всех сферах жизни. Президент отметил, что в этом году заложены основы новой технологической политики России, например, в области беспилотной авиации. Стартовали также национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В 2026 году в их пул войдёт ещё один — по развитию биоэкономики.

Жильё, медицина, семья: главные цифры

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам прозвучали и цифры, характеризующие масштабность задач, решаемых с помощью нацпроектов.

Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в строй планируют ввести более 100 млн кв. м жилья, из аварийного фонда в новые дома и квартиры переедут свыше 77 тыс. граждан.

По нацпроекту «Семья» единое пособие в этом году получили почти 9 млн человек, материнским капиталом воспользовались более 1,5 млн семей, а более 430 тыс. — улучшили жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году открыли около 400 новых медобъектов — это фельдшерско-акушерские пункты, участковые больницы и врачебные амбулатории. Также отремонтировали более 1000 лечебных учреждений, закуплено почти 40 тыс. единиц оборудования и 3 тыс. автомобилей.

По нацпроекту «Молодёжь и дети» в этом году построили около 300 школ, ещё 65 зданий достраивают. Капитальный ремонт завершили в 725 образовательных учреждениях, ещё 13 тыс. получили необходимое учебное оборудование.

По нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» 93% домохозяйств обеспечено возможностью качественного широкополосного доступа к сети «Интернет», 99,02% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг оказывается в электронной форме, доля российского ПО, используемого в деятельности государственных органов, госкорпораций и госкомпаний, составила 74,7%.

Почему это работает? Объясняют экономисты

По мнению экспертов, практика реализации национальных проектов в России вполне себя оправдала, поскольку они помогают добиваться прорывных достижений на ключевых направлениях.

«С точки зрения экономики, национальные проекты — это нерегулярные меры экономической политики. Их применяют в ситуации, когда есть разрывы в положении дел в разных отраслях, которые надо выправить. Денежно-кредитной, бюджетной политикой или уровнем ключевой ставки такие задачи не решить. Национальные проекты — как раз тот инструмент, который позволяет направить ресурсы в эти точки, мобилизовать их там и совершить прорывы», — считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

Согласна с коллегой и эксперт ЭИСИ политолог Виктория Карпова.

«На протяжении 20 лет национальные проекты остаются важнейшим инструментом стратегического управления развитием России. Если в середине 2000-х ключевой задачей было ликвидировать дефициты в социальной сфере, то сегодня главный вызов связан с адаптацией к глобальным технологическим и демографическим трансформациям. Демографическое сжатие, конкуренция за кадры, наращивание технологического суверенитета и переход к новой модели экономики делают современные нацпроекты инструментом двойного назначения. Они одновременно поддерживают социальную стабильность и формируют базу для технологического прорыва», — отметила она.

Авторы Владимир Дюжий