Суд оставил статус иноагента за бывшим фронтменом «Тараканов» Спириным*

Замоскворецкий суд столицы оставил без изменений статус иностранного агента бывшего фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* из-за сотрудничества с иноагентами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Разрешая спор, суд пришёл к выводу об отказе в удовлетворении заявленных Спириным* требований. При принятии были проанализированы сведения о российском рок-музыканте Спирине*, позволяющие прийти к выводу о соответствии истца законодательно определённым критериям иностранного агента», — говорится в документах.

В качестве причины указывается работа с лидером группы «Порнофильмы» Владимиром Котляровым*, а также выступления в качестве спикера на медиа-проектах, основанными иноагентами.

Ранее ФНС приостановила все финансовые операции по банковским счетам фронтмена коллектива «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. Основанием для наложения обеспечительных мер послужил факт наличия у предпринимателя непогашенной налоговой задолженности. В настоящий момент в базе судебных приставов отсутствуют исполнительные производства против артиста.

