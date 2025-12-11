Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Российские власти обсуждают введение льготных топливных карт для многодетных семей, информирует oilcapital.ru. Идея получила поддержку сетей автозаправок, но нефтяные предприятия озабочены возможностью злоупотреблений и повышения цен. Кроме того неясно, кто будет компенсировать затраты. В РФ насчитывается порядка 2,86 млн многодетных семей, а условия программы пока остаются неопределенными.

Ставропольский край

Жительница Ставрополя приобрела конфеты на развес и обнаружила в них личинку неизвестного насекомого. Женщина записала видеоролик и порекомендовала проверять сладости перед употреблением. Конфеты были приобретены ею для племянника, но по понятным причинам их было решено не дарить ребенку, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Удмуртии на всю республику было расширено действие закона о бесплатных дровах для семей бойцов СВО. Ранее древесину разрешалось заготавливать только в 12 районах – это значительно замедляло поставки, сообщает udm-info.ru. Парламентарии Госсовета поддержали поправки после доклада Георгия Крылова о повышенной нагрузке на парк «Удмуртлеса».

Ростовская область

Ростовские власти объяснили стремительный рост оплаты за детсады увеличением стоимости продуктов питания, а также ЖКХ и других услуг. Теперь семьи детей вынуждены платить на треть больше. Информацией поделился глава управления образования Александр Вихтоденко, информирует rostovgazeta.ru. Оплата взимается только за дни фактического посещения.

Республика Татарстан

В Казани на региональном этапе Всероссийской олимпиады по биологии были признаны недействительными работы 18 учеников одиннадцатых классов — проверяющие усомнились в самостоятельности выполнения заданий, подозревая применение учащимися нейросети, сообщает inkazan.ru. Работы будут перепроверены, а отчеты направят в соответствующие контролирующие органы.

Волгоградская область

В Волгоградской области в конном клубе «У озера» вновь было зарегистрировано нападение на лошадей. Ночью преступник влил пяти животным кислоту в рот. Владелица сообщила, что один конь находится в критическом состоянии, информируют novostivolgograda.ru. Камеры видеонаблюдения зафиксировали человека в маске и перчатках, которого хозяйка опознала еще весной, когда от отравления погибли две лошади. В настоящее время клубу требуется помощь для лечения.

Нижегородская область

7 декабря в Нижегородской области глава подмосковного Реутова Филипп Науменко попал в дорожную аварию. Пострадавший находится в состоянии комы, пишет newsnn.ru. ДТП случилось на трассе М‑12: водитель чиновника вылетел на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. Науменко доставлен в институт Склифосовского с переломами и черепно‑мозговой травмой. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Свердловская область

В Первоуральске женщина стала жертвой мошенников на сайте знакомств. Пострадавшая лишилась более шести миллионов рублей, информирует tagilcity.ru. Правонарушитель представился Сергеем и убедил пострадавшую вложить деньги в фиктивную биржу. Для правдоподобности он совершал звонки с подставными «миллионерами». Женщина оформляла кредиты для переводов, при этом общая сумма ущерба составила 6,041 млн рублей. Открыто уголовное производство по делу о мошенничестве.

Оренбургская область

В Оренбурге был обнаружен разыскиваемый Интерполом автомобиль Range Rover из Канады. По информации 56orb.ru, водитель машины в ходе движения выехал на встречку, вследствие чего был остановлен для проверки документов. Таким образом выяснилось, что авто находится в международном розыске.

Тюменская область

В Тюмени на стройке произошло ЧП, повлекшее за собой гибель сотрудника. По данным nashgorod.ru, ночью 10 декабря рабочий упал с высоты, получив травмы, несовместимые с жизнью. Прокуратура и следственные органы проводят проверку соблюдения нормативов охраны труда на объекте. Сообщается, что трагедия произошла по окончании смены сотрудников и не была связана с выполнением строительных работ.

Омская область

В Омске на карантин закрылись 396 школьных классов и 59 групп детсадов, сообщает gorod55.ru. За последнюю неделю количество закрытых классов и групп выросло в три раза. Рост заболеваемости сохраняется, в регионе превалирует вирус гриппа А.

Карелия

Карелию накрыл интенсивный снегопад, информирует karelinform.ru. Согласно информации МЧС региона, непогода обрушится на все города и районы республики. Сильные снегопады ожидаются уже в ночь с 10 на 11 декабря.

Приморский край

В Приморье дважды до конца недели ожидается сильный снегопад. По данным vostokmedia.com, первый накроет регион уже сегодня вечером, а 11-12 декабря ударит мороз. Буйство природной стихии ожидается в выходные – на край обрушится сильный циклон из Японского моря. Синоптики призывают жителей подготовиться к метелям и пересмотреть планы на эту неделю.

Башкирия

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Республике Башкортостан. По информации Mkset.ru, на должность главы Октябрьского городского суда Уфы на шестилетний срок назначили Алесю Глейдман. Ранее она занимала посты в судах Татарстана. Должности в Верховном суде республики займут Наталья Зотеева и Юлия Шуйская, которые ранее также работали в судебной системе соседнего региона.

Краснодарский край

Жителям домов в Горячем Ключе угрожает выселение после провала программы реновации, сообщает kubanpress.ru. Еще в 2013 году местные власти пообещали переселить владельцев старых домов на улице Ленина в новые квартиры. Одни из застройщиков был признан банкротом, второй – «Альтаир Бизнес Групп» – судится с жильцами. 11 человек остаются без жилья, поскольку коммуникации в их домах отключены. В настоящее время идет суд с горадминистрацией по статье о бездействии властей.

Хабаровский край

В Хабаровском крае дикие кабаны оборудуют себе утепленные гнезда — гайна, помогающие животным пережить морозные зимы. Такие жилища необходимы кабанам при нехватке жировых запасов, сообщает transsibinfo.com. Гайно строят беременные самки для будущих поросят и взрослые самцы для отдыха. Животные выкапывают яму и выстилают ее ветками ели. Так создается многоразовое утепленное логово. В период интенсивных снегопадов животные могут обитать в подснежных ходах и не выходить на поверхность неделями. В каждом логовище может одновременно находиться более 15 особей.

Новосибирск

Правительство Новосибирской области сообщало об утверждении Светланы Шарпф на должности главы Минэкономразвития, информирует atas.info. Губернатор региона Андрей Травников подписал соответствующее решение 3 декабря. С 6 октября Шарпф исполняла обязанности министра экономического развития региона. Тогда она сменила на данном посту Льва Решетникова, перешедшего в коммерческий сектор.

Челябинская область

В деле о коррупции, фигурантом которого выступает экс-гендиректор регионального Фонда капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко, удалось обнаружить новые обстоятельства. По данным kursdela.biz, следственные органы зафиксировали еще один вероятный эпизод получения взятки на сумму, превышающую 700 тысяч рублей.

Хакасия

В Турции на чемпионате Азии по пауэрлифтингу выступила спортсменка из Хакасии Даниела Колесник, пишет newkhakasiya.online. Она заняла первое место, установив новый мировой рекорд. В соревнованиях участвуют свыше 400 спортсменов из десятков стран мира.

ХМАО

Информация об автобусном коллапсе в столице Югры дошла до главы региона. Как сообщает muksun.fm, хантымансийцы постоянно ведут борьбу с администрацией города. В ходе проведения прямой линии с губернатором Югры горожане озвучили свою боль — автобусы-призраки. Жители утверждают, что городской общественный транспорт не соблюдает график и часто просто сходит с линии.

Приморский край

В Приморье по местным чатам активно распространялся фейк от «имени ФСБ», пишет zr.media. Злоумышленники производили рассылку «экстренного предупреждения» о якобы готовящемся ракетном ударе по региону. Сообщение было оформлено в стиле официального аккаунта силового ведомства, жителям советовали «немедленно укрыться и не выходить на улицу». Администраторам каналов и пользователям было рекомендовано доверять только официальным источникам.

Красноярский край

В Красноярске откроется Музей сибирского тепла. По информации prmira.ru, он будет посвящен роли угольной энергетики в жизни региона и всей РФ. Музей откроется на базе Национального центра «Россия». Экспозиция будет посвящена истории угольных разрезов и современным процессам добычи и переработки угля.

Белгородская область

Жители Белгородской области озабочены отсутствием дорог, сообщает bel.ru. По большей части проблема затрагивает частный сектор, но также касается и новых или строящихся микрорайонов. На многих территориях неудобства сохраняются на протяжении нескольких лет.

Пермский край