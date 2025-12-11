Путин в Индии
11 декабря, 09:52

Лавров уличил ряд украинских деятелей в бизнесе по торговле детьми

Ряд украинских деятелей при пособничестве европейцев устроили бизнес по торговле детьми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о проверке списка детей, переданного Москве из Киева.

«Большая часть из этого списка в 339 фамилий оказалась уже не детьми и оказалась не на территории Российской Федерации, а в Европе. Это, кстати, помогло подтвердить имевшиеся подозрения о том, какой бизнес на детях, на торговле детьми устроили себе некоторые украинские деятели вместе с европейскими пособниками», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Напомним, ранее на Украине разгорелся скандал: проект «Детство без войны», инициированный при участии Елены Зеленской, вывез в Турцию тысячи сирот, и дети столкнулись там с рабским трудом, насилием, а некоторые девочки даже забеременели от сотрудников турецких отелей.

