Лавров уличил ряд украинских деятелей в бизнесе по торговле детьми

«Большая часть из этого списка в 339 фамилий оказалась уже не детьми и оказалась не на территории Российской Федерации, а в Европе. Это, кстати, помогло подтвердить имевшиеся подозрения о том, какой бизнес на детях, на торговле детьми устроили себе некоторые украинские деятели вместе с европейскими пособниками», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.