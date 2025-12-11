Путин в Индии
11 декабря, 09:58

В Петербурге задержан мигрант, разыскиваемый за съёмку детской порнографии в Прибалтике

Обложка © Life.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, который находился в международном розыске по делу о создании детской порнографии в одной из стран Балтии. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По информации ведомства, сотрудники уголовного розыска совместно с подразделением Интерпола установили и задержали гражданина одного из государств Центральной Азии. Суд поместил его под стражу, в настоящее время готовятся документы для экстрадиции.

Следствие прибалтийской стороны утверждает, что летом 2022 года мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней и записывал происходящее на видео для последующего изготовления порнографических материалов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
