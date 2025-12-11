В Петербурге задержан мигрант, разыскиваемый за съёмку детской порнографии в Прибалтике
Обложка © Life.ru
Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта, который находился в международном розыске по делу о создании детской порнографии в одной из стран Балтии. Об этом сообщили в городском управлении МВД.
По информации ведомства, сотрудники уголовного розыска совместно с подразделением Интерпола установили и задержали гражданина одного из государств Центральной Азии. Суд поместил его под стражу, в настоящее время готовятся документы для экстрадиции.
Следствие прибалтийской стороны утверждает, что летом 2022 года мужчина неоднократно совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней и записывал происходящее на видео для последующего изготовления порнографических материалов.
