11 декабря, 11:26

Министр войны США дал пинок под зад трансгендерам* из Пентагона

Хегсет отреагировал карикатурой на запрет службы в армии США для трансгендеров*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Министр армии США Пит Хегсет опубликовал провокационную карикатуру, высмеивающую «культуру пробуждения» (woke culture) в Пентагоне. Так он прокомментировал решение суда, поддержавшего введённый президентом Штатов Дональдом Трампом запрет трансгендерам* на службу в американских вооружённых силах.

Хегсет выгоняет трансгендера* из министерства войны. Фото © X / PeteHegseth

На изображении Хегсет пинком выгоняет из здания министерства обороны мужчину в женском обличии, несущего коробку с надписью Woke Culture. Это прямая реакция на вердикт федерального апелляционного суда.

Напомним, ранее армия Штатов объявила о немедленном прекращении набора трансгендеров* на военную службу, а также о прекращении организации или финансовой поддержки каких-либо процедур, связанных со сменой пола для действующих военнослужащих.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

