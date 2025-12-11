Министр войны США дал пинок под зад трансгендерам* из Пентагона
Хегсет отреагировал карикатурой на запрет службы в армии США для трансгендеров*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Министр армии США Пит Хегсет опубликовал провокационную карикатуру, высмеивающую «культуру пробуждения» (woke culture) в Пентагоне. Так он прокомментировал решение суда, поддержавшего введённый президентом Штатов Дональдом Трампом запрет трансгендерам* на службу в американских вооружённых силах.
Хегсет выгоняет трансгендера* из министерства войны. Фото © X / PeteHegseth
На изображении Хегсет пинком выгоняет из здания министерства обороны мужчину в женском обличии, несущего коробку с надписью Woke Culture. Это прямая реакция на вердикт федерального апелляционного суда.
Напомним, ранее армия Штатов объявила о немедленном прекращении набора трансгендеров* на военную службу, а также о прекращении организации или финансовой поддержки каких-либо процедур, связанных со сменой пола для действующих военнослужащих.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.