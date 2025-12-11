Министр войны США дал пинок под зад трансгендерам* из Пентагона

Министр армии США Пит Хегсет опубликовал провокационную карикатуру, высмеивающую «культуру пробуждения» (woke culture) в Пентагоне. Так он прокомментировал решение суда, поддержавшего введённый президентом Штатов Дональдом Трампом запрет трансгендерам* на службу в американских вооружённых силах.

Хегсет выгоняет трансгендера* из министерства войны. Фото © X / PeteHegseth

На изображении Хегсет пинком выгоняет из здания министерства обороны мужчину в женском обличии, несущего коробку с надписью Woke Culture. Это прямая реакция на вердикт федерального апелляционного суда.

