Лавров перехитрил ЦРУ и вынудил эвакуировать шпиона из Кремля, заявил ветеран «Альфы»
В своё время ЦРУ было спровоцировано на срочную эвакуацию своего агента в структурах Кремля в результате тонкой операции, рассказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник ВСР запаса Андрей Попов. По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обладающий глубоким пониманием работы разведок, сыграл ключевую роль в этой спецоперации.
Собеседник «Царьграда» отметил, что под руководством главы МИД России были созданы специальные условия, вынудившие ЦРУ раскрыть своего шпиона. Он подчеркнул, что Лавров является не только выдающимся политиком, но и специалистом, досконально знающим все тонкости работы спецслужб, что и позволило ему блестяще переиграть американскую разведку.
«И было принято вот такое решение о том, что путём создания соответствующих условий и возможной утечки информации в ЦРУ спровоцировать их на то, чтобы у них нервы не выдержали и они сами расшлёпали своего шпиона», — заключил эксперт.
Напомним, в 2019 году телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Речь шла об Олеге Смоленкове. Позже Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ об «агенте США». По его словам, человек с таким именем действительно несколько лет назад работал в Администрации Президента, но был уволен внутренним распоряжением. Кроме того, Мария Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве РФ в США.
