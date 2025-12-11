В своё время ЦРУ было спровоцировано на срочную эвакуацию своего агента в структурах Кремля в результате тонкой операции, рассказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник ВСР запаса Андрей Попов. По его словам, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обладающий глубоким пониманием работы разведок, сыграл ключевую роль в этой спецоперации.

Собеседник «Царьграда» отметил, что под руководством главы МИД России были созданы специальные условия, вынудившие ЦРУ раскрыть своего шпиона. Он подчеркнул, что Лавров является не только выдающимся политиком, но и специалистом, досконально знающим все тонкости работы спецслужб, что и позволило ему блестяще переиграть американскую разведку.

«И было принято вот такое решение о том, что путём создания соответствующих условий и возможной утечки информации в ЦРУ спровоцировать их на то, чтобы у них нервы не выдержали и они сами расшлёпали своего шпиона», — заключил эксперт.