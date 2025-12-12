«Вторая Россия» без границ: как Музей русского зарубежья сшивает раны ХХ века

В одном из залов Дома русского зарубежья лежит небольшой фрагмент шерстяного одеяла. Его связали дочери Николая II для младшего брата, цесаревича Алексея, к дню рождения. Простая, незатейливая вязка, детский подарок, который должен был согревать, а стал немым свидетелем расправы над царской семьёй и целой эпохой.

Путь этого одеяла — через Ипатьевский дом, распоряжение Колчака, эмиграцию, частные дома за границей — напоминает судьбу миллионов людей, покинувших Россию в ХХ веке. Сегодня его фрагмент хранится в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына — единственном государственном музее, архиве и библиотеке для более чем 30 миллионов русских, живущих за пределами страны.

О том, как музей превращает архив изгнания в пространство живого разговора о России, почему эмиграция создала «вторую Россию» и какой урок ХХ века мы не имеем права забыть, Life.ru поговорил с директором Дома русского зарубежья Виктором Москвиным.

Фрагмент одеяла цесаревича — на красной подложке, над словом «реликвии». Фото © Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Между двумя Россиями

— Дом русского зарубежья — это и мост между двумя Россиями, и очень важное место для собственно России, — сразу задаёт масштаб разговора Виктор Москвин.

Он напоминает: ХХ век для нашей страны был катастрофическим. Две мировые войны, гражданская война, коллективизация, репрессии, несколько волн эмиграции — всё это буквально вывернуло Россию наизнанку. Менделеев считал, что к концу XX века в стране будет около 600 миллионов жителей. Сегодня — 146 миллионов.











Потери гражданской войны Москвин оценивает в 10–20 миллионов человек — это не только погибшие на фронте, но умершие от голода и болезней. К этому прибавляется эмиграция: страну покинули от двух до трёх миллионов человек, ещё миллионы просто «оказались» за границей из-за изменения рубежей.

Самый яркий пример — Илья Репин. Жил в Куоккале, по сути, на даче. В Петербург ездил, недалеко. В один прекрасный день проснулся, а он уже на финской территории. Никуда не уезжал, а оказался в другом государстве. Таких людей было много и в Прибалтике, и в Польше, и в Румынии Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Первая эмиграция, по его словам, «создала вторую Россию». Россию без границ, но с университетами, газетами, журналами, издательствами, храмами и школами. Люди, вынужденные покинуть родину, прежде всего думали об образовании детей и духовной жизни — и буквально выстроили целый мир русской культуры вдали от России.

Чемоданы, которые не распаковывали десятилетиями

Особая тема — личные дары потомков эмигрантов. Многие экспонаты музея приехали из частных домов во Франции, США, Латинской Америке, Австралии.







— Это, прежде всего, любовь к России. Это главное, что движет людьми, когда они передают нам семейные реликвии, — объясняет собеседник Life.ru.

Русские первой волны уезжали с ощущением временности. Они были уверены, что большевики ненадолго, что «следующее Рождество — дома». Чемоданы годами стояли нераспакованными — в надежде вернуться. Когда стало ясно, что возврата не будет, люди начали думать, как передать опыт и память в Россию, пусть уже через поколения.

Москвин вспоминает историю князя Александра Александровича Трубецкого, который передал музею большой архив и реликвии лейб-гвардии Конно-гренадерского полка:

Последние офицеры полка наказали ему: когда в России будет снова трёхцветный флаг, когда будет свобода для церкви, тогда всё передай на родину. И он этот наказ исполнил. Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Таких историй у музея тысячи. Сегодня Дом русского зарубежья работает с 65 странами, а дарителей — более трёх тысяч человек по всему миру. В его фондах — архивы инженера Игоря Сикорского, создателя первого серийного вертолёта, и изобретателя телевидения Владимира Зворыкина, материалы о судьбах старообрядцев, бежавших из Сибири сначала в Китай, а затем в Латинскую Америку и США.







Когда экспонаты заставляют молчать

Дом русского зарубежья построен как пространство, где вещи говорят сами за себя. Письма, детские игрушки, фотографии, документы — всё это не просто «фон эпохи», а личные свидетельства.

— Одна из задач нашего дома — возвращение памяти, — подчёркивает Москвин и приводит пример, казалось бы, далёкий от московской экспозиции.

12 августа этого года в селе Черкасское-Поречное Пензенской области открыли памятную доску поэту и югославскому партизану Алексею Дуракову, выпускнику Морского корпуса, белому офицеру, а затем участнику партизанского движения в Югославии.

На церемонию пришло много школьников. Никто из них не знал, что в этом доме — сейчас это школьное здание — родился человек, вписанный одновременно в историю России и Сербии. Так музей «возвращает» конкретное имя в пространство родной деревни и всей страны.

Экспозиция в Москве работает с эмоцией напрямую.

Наверное, каждый, кто приходит, может поставить себя на место этих людей. Представьте: «философский пароход». Вас вызывают, арестовывают, привозят на Лубянку и говорят, что вы обязаны покинуть территорию Советской России. В случае возвращения вы будете расстреляны. У вас мало времени, можно взять совсем немного вещей. Вас сажают на корабль и отправляют. Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Перед глазами посетителей — письма, чемоданы, детские игрушки, те самые фотографии из другой жизни.

— Лишение Родины — это страшнейшее наказание. И оно стало участью миллионов людей, ничем не виноватых, кроме того, что они думали не так, как «велено», — говорит Москвин.

Зумеры и «далёкая история»

Есть распространённое убеждение: молодежь «ничего не интересует», особенно сложные темы истории и культурного наследия.

— Это совершенно неправильно, — уверен собеседник Life.ru.

Он рассказывает, что в последние годы молодые люди неожиданно массово увлеклись русским фольклором и народными песнями. А тот, кто серьёзно занимается музыкой, литературой, театром, неизбежно выходит на фигуры русской эмиграции: Рахманинова, Стравинского, Бунина, Набокова, десятки других имён.

Фото © Life.ru

Для них в музее специально создавались интерактивные элементы: аудио- и видеоряд, современные мультимедийные решения, которые не подменяют содержание, а помогают к нему приблизиться.

— Молодёжь к нам приходит и возвращается. Много молодых режиссёров снимают документальное кино о русской эмиграции и русском зарубежье. Мы проводим международный кинофестиваль «Русское зарубежье» — там полно молодых авторов, — отмечает Москвин.

Фото © Life.ru

Урок, который Россия не переживёт во второй раз

Разговаривая о прошлом, Дом русского зарубежья неизбежно задаёт вопрос о настоящем. Каким должен быть главный урок ХХ века?

Сделать всё, чтобы избежать гражданского противостояния, избежать гражданской войны. То, что случилось в начале XX века, — одна из величайших катастроф за всю тысячелетнюю историю России. Второй такой катастрофы страна не выдержит Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья

Эта фраза звучит как итог не только музейной экспозиции, но и опыта миллионов людей, чей дом оказался «там», а память — здесь.

Сохранить и вернуть

Дом русского зарубежья живёт на стыке двух задач — спасения и возвращения наследия.

Часть реликвий, которые приезжают в Москву, буквально снята с чердаков, из подвалов и гаражей. В одном из гаражей в США музей нашёл фрагмент ценнейшего романовского архива.

Фото © Life.ru

— Из того, что мы привезли — порядка полумиллиона музейных предметов, архивных документов, книг, — немало было просто спасено, — говорит Москвин.

Но не менее важно — сохранить и то, что уже нельзя перевезти. Дом помогает восстановлению русских захоронений за рубежом. Нередко белые офицеры умирали в одиночестве, вдали от родных, так и не создав новых семей. Русские кладбища разбросаны по всему миру — и там, где это возможно, музей поддерживает уход за могилами и памятниками.

При этом наследие русского зарубежья уже становится частью повседневной культуры России. Писатели эмиграции вошли в школьные учебники, сюжеты о русской диаспоре появляются в театре и кино.

— Культура русского зарубежья во многом соединилась с корневой русской культурой. Культура диаспоры воссоединилась с культурой митрополии, — подводит итог Москвин.

Музей на 30 миллионов и вопрос к Солженицыну

Сегодня Дом русского зарубежья — единственный музей, архив и библиотека, который представляет историю «второй России» — России в изгнании.

«В Москве живёт меньше тринадцати миллионов. А русских за рубежом — около тридцати миллионов. Это две с лишним Москвы. И на эти две с лишним Москвы — один музей», — предлагает простое сравнение Москвин.

Через 20–30 лет, считает он, Дом русского зарубежья будет тем же самым — частью русской истории и культуры, но с новыми выставками и, возможно, с собственной большой картинной галереей: фонд живописи и графики уже сегодня требует отдельного пространства.

Имя Александра Исаевича Солженицына музей носит не случайно: писатель поддержал идею его создания и видел в нём попытку «сшить тяжёлые раны», нанесённые стране ХХ веком.

Если бы я мог задать ему один вопрос… Наверное, я бы не спрашивал, а сказал: «Александр Исаевич, огромное спасибо за то, что вы поддержали идею создания Дома русского зарубежья, внесли огромный вклад в её реализацию. Мы очень рады, что Дом русского зарубежья носит ваше имя Виктор Москвин директор Дома русского зарубежья