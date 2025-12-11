Путин в Индии
Регион
11 декабря, 12:43

77-летняя пенсионерка из Омска украла 1400 лотерейных билетов, но миллионершей так и не стала

Киоск, где работала подозреваемая. Обложка © VK / Управление МВД России по Омской области

77-летняя кассирша из Омска похитила 1400 лотерейных билетов на сумму свыше 330 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, женщина в течение полутора лет работы в точке продаж стирала защитный слой билетов, проверяя их на выигрыш. Полученные деньги — максимум 2 тысячи рублей за раз — вкладывала в новые лотереи, надеясь «сорвать куш».

После ревизии владелец обнаружил недостачу на 336 тысяч рублей. Пенсионерка пообещала компенсировать убытки, но уволилась и перестала отвечать на звонки. Работодатель обратился в полицию и добился возбуждения уголовного дела.

Ранее Life.ru рассказывал о крупной краже в Бурятии: 23-летнюю соседку фермера заподозрили в похищении 485 тыс. рублей из тайника. Девушка, бывшая сожительница сына потерпевшего, сожгла деньги в печи, испугавшись разоблачения. Её отпустили под подписку о невыезде после задержания.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

