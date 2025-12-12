Путин в Индии
Директор Дома русского зарубежья: Россия не выдержит повторения гражданской войны

Обложка © Life.ru

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин заявил в интервью Life.ru, что современная Россия не выдержит повторения гражданской войны. Он назвал события начала XX века одной из крупнейших катастроф в истории страны, унесшей, по разным оценкам, десятки миллионов жизней и приведшей к массовой эмиграции.

Виктор Москвин

Москвин подчеркнул, что главная задача общества и власти сегодня — сделать все возможное для предотвращения нового внутреннего конфликта и глубокой расколотости общества. По его словам, опыт русской эмиграции является важным предупреждением о последствиях гражданского противостояния.

