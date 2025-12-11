Российских туристов на Пхукете стали активно досматривать прямо на улице

Власти тайского Пхукета начали массовые проверки туристов прямо на улицах. Путешественников останавливают и требуют показать сумки и рюкзаки. Об этом сообщило издание «Инфогруппа Турпром».

Проверки проходят выборочно, но в массовом порядке, и отличаются особой жёсткостью. Туристы могут быть остановлены в любом месте города. Особое внимание уделяется пассажирам мотобайков, которых также проверяют. Эксперты рекомендуют российским туристам, планирующим поездку на Пхукет, учитывать эти меры и быть готовыми к возможным досмотрам.

Целью рейдов называется выявление вейпов и других запрещённых веществ.

Ранее сообщалось, что во время отдыха на арендованной вилле на Пхукете россиян атаковали ядовитые огненные муравьи прямо в постели. Пара остановилась на вилле с видом на пляж Карон, стоимость аренды которой составляла 26 тысяч рублей в сутки.