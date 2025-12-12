С 1 января вступят в силу изменения в закон о пенсиях. Кому повысят выплаты и на сколько Оглавление Какие изменения в законы о пенсиях вступят в силу с 1 января 2026 года Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 января на региональном уровне С 1 января вносятся достаточно существенные изменения в законы о пенсиях. Со следующего года появятся новые выплаты, а также пройдёт масштабная индексация страховых пенсий. Кого затронет прибавка и сколько она составит? 11 декабря, 21:25 С 1 января 2026 года повысят пенсии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Какие изменения в законы о пенсиях вступят в силу с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года проиндексируют пенсии всем пенсионерам, и работающим, и неработающим. Это коснётся тех, кто получает страховые пенсии по старости и по инвалидности, а также страховую пенсию по потере кормильца. Им сделают прибавку на 7,6%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года увеличится до 9584, 69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента (ИПК) составит 156 рублей 76 копеек.

— Также с 1 января 2026 года вступают в силу изменения, внесённые в Закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Теперь при подсчёте стажа будет учитываться период ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет. В настоящее время установлены ограничения — не более 6 лет в общей сложности (то есть учитывается уход только за четырьмя детьми). Кроме того, за период ухода за ребёнком за каждый полный год ухода начисляется 5,4 ИПК — в отношении периода ухода одного из родителей за третьим или четвёртым ребёнком до достижения каждым из них возраста полутора лет. С 1 января 2026 года 5,4 ИПК будет начисляться и за пятого и каждого последующего ребёнка, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

В порядок подсчёта стажа были внесены изменения, которые коснулись семей, у которых двойня. В ст. 13 закона № 400-ФЗ добавлен пункт 11: периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности при исчислении страхового стажа суммируются с учётом их фактической продолжительности.

Таким образом, если в семье двойня или тройня, то период ухода за каждым из детей будет учтён в стаж. Люди, которым была назначена пенсия до дня вступления в силу закона, могут обратиться с заявлением о перерасчёте. Перерасчёт размера пенсии сделают с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление.

— С 1 января 2026 года также вступают в силу изменения, внесённые в Федеральный закон от 04.03.2002 № 21-ФЗ (ред. от 28.11.2025) «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». Теперь женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», будет выплачиваться дополнительное материальное обеспечение в размере 415% размера социальной пенсии. В 2025-м размер социальной пенсии составляет 8824,08 рубля. Значит, выплата составит 36 619, 93 рубля, — пояснила Оксана Красовская.

Также 1 января 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 28.11.2025 № 435-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Он устанавливает льготы и выплаты женщинам, которые удостоены этого звания. Они вправе рассчитывать на установленные меры социальной поддержки, часть из которых может быть заменена на ежемесячную денежную выплату в размере 72 403,79 рубля с последующей индексацией.

— Выплату назначает СФР. Ежемесячная денежная выплата устанавливается с даты присвоения звания «Мать-героиня» (но не ранее 1 января 2025 года) по 31 декабря года, в котором женщина, удостоенная звания «Мать-героиня», обратится с заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты, — отметила Оксана Красовская.

Также принятым законом гарантируется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи и обеспечение лекарственными препаратами, предоставляется право на бесплатное обеспечение путёвками в санаторно-курортные организации один раз в год, предусматривается освобождение от внесения платы за ЖКУ и взноса на капремонт, а также платы за проезд.

Льгота по коммунальным услугам распространяется и на членов семей (супруга, родителей, детей в возрасте до 18 лет и детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно), которые проживают совместно с женщиной, удостоенной звания «Мать-героиня».

Кроме того, закон закрепляет право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка, а также гарантирует первоочередное предоставление материалов для строительства и ремонта жилого помещения.

Какие выплаты повысят пенсионерам с 1 января на региональном уровне

Неработающие пенсионеры, у которых общая материальная обеспеченность с учётом всех доплат и пособий ниже прожиточного минимума, могут получать социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума, установленного в регионе. В большинстве регионов прожиточный минимум вырастет с 1 января 2026 года.

— Так, в Москве пенсионерам, которые имеют постоянную регистрацию и проживают в столице более 10 лет, устанавливается доплата до величины городского социального стандарта. Планируется поднять доплату с 25 850 рублей до 27 401. Пенсионеры, которые получают пенсии в минимальных размерах, но не имеют постоянной регистрации, а только временную, или имеют постоянную, но у них нет ещё 10 лет проживания в городе, получат доплату до 18 971 рубля, — отметила Оксана Красовская.

В Московской области также повысится прожиточный минимум для пенсионеров с 16 600 рублей до 17 446, в Санкт-Петербурге — с 16 623 до 17 754, в Ленинградской области — с 16 318 до 17 428, в Республике Башкортостан — с 13 573 до 14 496, в Пермском крае — с 14 030 до 14 985, в Нижегородской области — с 14 436 до 15 311, в Свердловской области — с 14 030 до 14 985.

Авторы Нина Важдаева