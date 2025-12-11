Семья американца подала в суд на разработчика ChatGPT после убийства и суицида

Дети американца, убившего свою мать и затем покончившего с собой, обратились в суд с иском против OpenAI. Они считают, что чат-бот ChatGPT усугубил психическое состояние их отца и подтолкнул его к трагедии. Об этом сообщило издание Washington Post.

«Новый иск в отношении OpenAI утверждает, что ChatGPT подстрекал бредовое мышление мужчины, что привело к тому, что он убил свою 83-летнюю мать, после чего забрал и собственную жизнь», — говорится в материале.

Иск подан в Высший суд Сан-Франциско. По данным издания, 56-летний Стайн‑Эрик Сольберг, бывший сотрудник Yahoo, страдал параноидальными мыслями и весной 2025 года начал подозревать слежку. В материалах отмечается, что ChatGPT не опровергал его опасения, а наоборот усиливал их, убеждая мужчину в его правоте и подталкивая к мысли, что он «пробудил» ИИ, из-за чего его якобы хотят уничтожить.

Ранее сообщалось, что несколько семей в США подали иски против OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. Истцы утверждают, что их родственники впадали в бредовое состояние после общения с искусственным интеллектом, что в некоторых случаях заканчивалось самоубийством.