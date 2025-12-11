Путин в Индии
11 декабря, 17:16

Приводит ли вакцинация к аутизму? ВОЗ поставила точку в многолетнем споре

ВОЗ опровергла миф о связи вакцинации и аутизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / na-um

Всемирная организация здравоохранения заявила, что не обнаружила связи между применением вакцин и развитием расстройств аутистического спектра (РАС). Комитет ВОЗ по безопасности вакцин проанализировал обширные обзоры, собранные с января 2010 по август 2025 года. Причинно-следственные связи между прививками и аутизмом отсутствуют.

«После всестороннего обзора последних данных... нет доказательств причинно-следственной связи между вакцинами и расстройствами аутистического спектра», — указано в докладе.

В более чем половине (20 из 31) проведённых исследований не удалось выявить ни одной статистически значимой взаимосвязи между вакцинами и аутизмом. ВОЗ пояснила, что причинно-следственные связи могут быть установлены лишь на основании ряда высококачественных исследований, которые последовательно показывают результаты.

Психолог: Ещё недавно семьи скрывали диагноз аутизм — теперь сами настаивают на его фиксации

Ранее Life.ru писал, что за шесть лет в России число детей с аутизмом увеличилось на 140%. Если в 2018 году их было около 31,7 тысячи, то к концу 2024-го — уже более 76 тысяч. Основной рост пришёлся на период с 2022 по 2024 год.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

