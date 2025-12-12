Продюсер Андрей Разин уехал из России сразу после возбуждения уголовного дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела. Об этом информированный источник сообщил РИА «Новости».

По данным следствия, Разин присвоил денежные средства, являющиеся лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова — автора песен «Ласкового мая». Для этого он, как утверждают следователи, использовал поддельный договор, получая деньги как правообладатель. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, потерпевшей признана вдова поэта.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин в настоящее время проживает на территории американского штата Флорида. У продюсера в Соединённых Штатах есть дальние родственники, и в эту страну он раньше часто наведывался.